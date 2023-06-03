Число задержанных на акции протеста в Тбилиси достигло семи

03 июня 2023, 09:02

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Семь активистов задержаны силовиками во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси. Около двух десятков правозащитных и неправительственных организаций выступили сегодня с совместным заявлением, в котором призвали власти Грузии освободить задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня силовики задержали отца Лазара Григориадиса – Беку Григориадиса, когда он пытался установить палатку у парламента Грузии. У стен парламента проходила акция с требованием освободить Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах.

Во время акции, участники которой требовали освободить Лазара Григориадиса, силовики задержали троих человек, сообщила член движения "Дроа" Шушана Мацаберидзе.

"2 июня 2023 года перед зданием парламента над нашими головами были брошены транспаранты, никакого переносного смысла, они были буквально перекинуты через наши головы. Три участника митинга были задержаны за то, что держали транспаранты", – привел на своем сайте сегодня ночью телеканал "Мтавари архи" слова Мацаберидзе.

Она уточнила, что транспаранты, которые держали в руках активисты, были без надписей.

После задержаний активистов около 20 правозащитных и неправительственных организаций обратились к властям Грузии с призывом освободить их. Заявление в частности подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, "Стражи демократии", Центр социальной справедливости, Женщины за общее будущее (WECF), Грузинская демократическая инициатива (GDI), Хартия журналистской этики Грузии и другие.

"Мы, организации гражданского общества, решительно поддерживаем задержанных около парламента Грузии активистов, которые мужественно борются против ограничений свободы слова. Этой ночью полиция совершенно произвольно, незаконно и в подчеркнуто агрессивной форме задержала семерых участников мирного собрания возле парламента. Среди арестованных председатель "Демократической инициативы Грузии" Эдуард Марикашвили, активисты Саба Брачвели, Ника Романадзе и другие. Насколько нам известно, один из задержанных несовершеннолетний", – процитировало сегодня Netgazeti.ge заявление организаций.

Напомним, следствие считает, что Лазар Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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