Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

03 июня 2023, 22:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Шолоховский районный суд Ростовской области приговорил работника строительного магазина Олега Моисеева к штрафу в 40 тысяч рублей за фотографию с лозунгом в поддержку Украины.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что дело о дискредитации армии в отношении Олега Моисеева поступило в Шолоховский районный суд Ростовской области.

Суд в Ростовской области оштрафовал работника магазина Олега Моисеева, который распечатал ценники со словами в поддержку Украины и попросил коллегу сфотографировать его, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Шолоховского районного суда, сотрудник строительного магазина Моисеев попросил коллегу переслать фотографии с этими ценниками ему через Telegram. По версии суда, Моисеев осознавал, что приведенные им слова "являются частью лозунга" украинских вооруженных сил и "явно выражал негативное отношение к проводимой военной специальной операции на Украине". Суд счел его действия дискредитацией российских вооруженных сил и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей.

Материалы в отношении Моисеева поступили в суд 15 мая, решение было вынесено 25 мая, указано в карточке дела на сайте суда.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Матвеево-Курганского района Артема Никульникова, признав, что опубликованные им в соцсети "ВКонтакте" видеоролики дискредитировали российских военнослужащих.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.