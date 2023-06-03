03 июня 2023, 22:53

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

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Шолоховский районный суд Ростовской области приговорил работника строительного магазина Олега Моисеева к штрафу в 40 тысяч рублей за фотографию с лозунгом в поддержку Украины.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что дело о дискредитации армии в отношении Олега Моисеева поступило в Шолоховский районный суд Ростовской области.

Суд в Ростовской области оштрафовал работника магазина Олега Моисеева, который распечатал ценники со словами в поддержку Украины и попросил коллегу сфотографировать его, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Шолоховского районного суда, сотрудник строительного магазина Моисеев попросил коллегу переслать фотографии с этими ценниками ему через Telegram. По версии суда, Моисеев осознавал, что приведенные им слова "являются частью лозунга" украинских вооруженных сил и "явно выражал негативное отношение к проводимой военной специальной операции на Украине". Суд счел его действия дискредитацией российских вооруженных сил и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей.

Материалы в отношении Моисеева поступили в суд 15 мая, решение было вынесено 25 мая, указано в карточке дела на сайте суда.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Матвеево-Курганского района Артема Никульникова, признав, что опубликованные им в соцсети "ВКонтакте" видеоролики дискредитировали российских военнослужащих.

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Примечание:

"Врач из Новочеркасска оштрафован за повреждение патриотических баннеров", "Адвокаты сочли прецедентом приговор полковнику Котовичу за фейки об армии", "Жительница Шахт признана виновной в распространении экстремистских материалов".

Автор: "Кавказский узел"

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