25 мая 2023, 10:13

Посты в соцсети с критикой СВО привели жителя Ростовской области к штрафу

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Матвеево-Курганского района Артема Никульникова, признав, что опубликованные им в соцсети "ВКонтакте" видеоролики дискредитировали российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области Артема Никульникова. Дело было передано в суд.

Суд признал Артема Никульникова виновным в дискредитации военных и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передали 24 мая "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Никульников опубликовал в соцсети "ВКонтакте" несколько видео. В частности, в одном из них содержалась критика властей России за проведение спецоперации на Украине. В другом видео была критика в адрес российских военнослужащих. Еще в одном ролике говорилось о положении мобилизованных. Следствие сочло, что посредством публикации этих видео Никульников дискредитировал российских военнослужащих, сказано в карточке на сайте Матвеево-Курганского районного суда.

Комментариев от Артема Никульникова или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 1500", "Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации", "Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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