Два жителя Дагестана убиты на Украине

02 июня 2023, 17:17

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Вагид Шашуев и Магомедгаджи Шамилов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 512 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 30 мая власти сообщили о гибели на Украине не менее 510 жителей Дагестана..

Уроженец села Гуни Вагид Шашуев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в своем в Telegram-канале.

О гибели в ходе военной операции на Украине Магомедгаджи Шамилова стало известно из отчета главы Хунзахского района Нурмагомеда Задиева об открытии мемориальной доски в школе села Гоцатль. Информация об этом опубликована 30 мая в Telegram-канале Задиева.

Шамилов отправился на военную операцию добровольцем, погиб в декабре 2022 года, указано в сообщении в Telegram-канале Задиева от 23 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 512 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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