02 июня 2023, 17:17

Два жителя Дагестана убиты на Украине

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Вагид Шашуев и Магомедгаджи Шамилов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 512 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 30 мая власти сообщили о гибели на Украине не менее 510 жителей Дагестана..

Уроженец села Гуни Вагид Шашуев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в своем в Telegram-канале.

О гибели  в ходе военной операции на Украине Магомедгаджи Шамилова стало известно из отчета главы Хунзахского района Нурмагомеда Задиева об открытии мемориальной доски в школе села Гоцатль. Информация об этом опубликована 30 мая в Telegram-канале Задиева. 

Шамилов отправился на военную операцию добровольцем, погиб в декабре 2022 года, указано в сообщении в Telegram-канале Задиева от 23 февраля. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 512 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Астраханской области погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Кубани", "Майор из Владикавказа погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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