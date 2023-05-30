Два жителя Буйнакска убиты в ходе СВО

30 мая 2023, 06:51

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Жители Буйнакска Руслан Бадруттинов и Руслан Раджабов погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 511 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 мая стало известно, что на Украине погиб росгвардеец Магомед Гаджимурадов. Он стал, по меньшей мере, 509-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли жители Буйнакска Руслан Бадруттинов и Руслан Раджабов. Фотографии Бадруттинова и Раджабова показала на опубликованном 26 мая в своем Telegram-канале видеоролике администрация города. Портреты стоят в одном ряду с портретами других погибших военных. В самом ролике речь идет о памятном мероприятии, которое прошло в одной из школ Буйнакска в честь погибшего в ходе СВО местного жителя.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 511 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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