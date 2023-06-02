Смерть заключенного в Чечне встревожила правозащитников

02 июня 2023, 13:55

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В грозненском изоляторе умер Хаважи Магомадов, доставленный из кузбасской колонии как свидетель по другому уголовному делу. Магомадов перед смертью опасался за свою жизнь, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2010 года жители Грозного Хаваж Магомадов и Бислан Магомадов были задержаны по подозрению в покушении на силовиков. Задержанных пытали током, обливали кипятком и били резиновыми дубинками, после чего Магомадовы согласились дать признательные показания. 21 марта 2012 года оба были приговорены к 25 годам лишения свободы. Суд признал их виновными в нескольких покушениях на силовиков и причастности к боевикам. В декабре 2021 года ЕСПЧ назначил им по 52 тысячи евро компенсации за пытки и несправедливое судебное разбирательство.

Правозащитной организации "Гражданское содействие"* стало известно о смерти Хаважи Магомадова, которого ранее этапировали из Кузбасса в Чечню. 28 мая он умер в изоляторе РОВД Старопромысловского района Грозного, сообщил сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

"О смерти Магомадова адвокату сообщили сотрудники РОВД только 30 мая. Причина пока неизвестна", - говорится в публикации "Мемориала".

В публикации на сайте "Гражданского содействия" умерший также назван Хаважи Магомадовым, но в сообщении уточняется, что именно он и его двоюродный брат были задержаны 19 сентября 2010 года, а 21 марта 2012 года приговорены к 25 годам колонии строгого режима.

В последнее время Магомадов находился в одной из колоний Кемеровской области. "В колонии он подвергался необоснованным наказаниям и не получал необходимую медицинскую помощь. За решеткой Магомадов заболел, врачи диагностировали у него инфильтративный туберкулез правого легкого. Несмотря на тяжелый диагноз, в апреле 2023 года 40-летнего Магомадова отправили по этапу в Чечню […] по официальной версии — для дачи показаний в качестве свидетеля в рамках другого уголовного дела", - говорится в сообщении "Гражданского содействия".

Предполагая, что его жизнь находится в опасности, Хаважи Магомадов написал заявление, в котором подчеркнул, что не собирается совершать суицид. За день до смерти Хаважи Магомадов участвовал в процедуре опознания в Грозном.

Процедура опознания была связана с подозрениями следователей, что в 2004 году житель Грозного Гела Ганишашвили купил у Магомадова автомат. Позднее Ганишашвили был осужден в том числе за хранение оружия. "При этом в приговоре Ганишашвили указано, что он купил автомат у неустановленного лица в 2004 году. Через 19 лет он якобы вспомнил, что приобрел его у Магомадова", - сообщили правозащитники.

На опознании мужчина в маске и с шапкой на голове, которого представили как Ганишашвили, сразу указал на Магомадова и сказал, что 19 лет назад купил у него оружие. При этом процедура опознания закончилась без установления личности этого человека, заявило "Гражданское содействие".

"После опознания Хаважи Магомадов сказал адвокату, что чувствует себя хорошо, принимает лекарства от туберкулеза. Он был бодрым, строил планы на дальнейшее отбытие наказания и просил перевести его из колонии в Кузбассе ближе к дому — в Чечню или соседний регион. Его оставили на ночь в ИВС Старопромысловского РОВД Грозного. Утром 28 мая в изолятор вызвали врача, который констатировал смерть Хаважи Магомадова. […] Случилось то, чего боялись правозащитники и сам Хаважи Магомадов. Мы просим обратить внимание на загадочную смерть заключенного Магомадова в Чечне. Мы боялись, что его этапировали для расправы", - говорится в публикации.

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