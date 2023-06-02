Фарид Сафарли обвинен иранскими властями в шпионаже

02 июня 2023, 06:40

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Пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже, следует из ответа МИД страны на запрос из Баку. Мать Сафарли назвала обвинение против сына абсурдным, правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением в этой стране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Диляра Аскерова 1 июня узнала о судьбе сына от сотрудников МИД Азербайджана: дипломаты получили от иранской стороны ответ на запрос о пропавшем гражданине.

«В МИД Азербайджана мне сообщили, что иранская сторона ответила на обращение по поводу Фарида. Как оказалось, они арестовали Фарида по обвинению в шпионаже. Это обвинение абсурдно, это тяжкое обвинение против ни в чем не повинного человека. Когда я представляю, какое наказание может ожидать моего сына по этому обвинению, у меня сердце разрывается», - рассказала Аскерова корреспонденту «Кавказского узла».

В ответе МИД Ирана на запрос из Баку не уточняется, шпионаж в пользу какой страны вменяют Сафарли. Мать Фарида намерена просить помощи в освобождении сына у президента Азербайджана и у правительства Германии, поскольку в этой стране молодой человек жил и учился в вузе.

Официальные представители МИД Азербайджана оказались недоступны для комментариев, но на условиях анонимности источник в ведомстве подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию, что из Ирана Баку проинформировали об аресте Сафарли по обвинению в шпионаже. Источник предположил, что МИД Азербайджана позднее опубликует «официальное сообщение по этому вопросу».

В деле Сафарли нарушены международные правовые нормы, обратил внимание глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«Нет сомнений, что против Фарида совершена провокация: в нарушение всех международных норм семье молодого человека не сообщали о его аресте, скрывали место его содержания, не позволяли связаться с родными, попросить их нанять ему адвоката. Власти Ирана превращают Фарида в жертву своих напряженных отношений с правительством Азербайджана», - сказал Гасанов «Кавказскому узлу».

Он выразил тревогу за судьбу Сафарли, поскольку иранские власти назначают по обвинениям в шпионаже суровое наказание вплоть до смертной казни. Баку следует привлечь к защите Сафарли международное сообщество и добиваться его освобождения, полагает правозащитник.

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