Жители Сочи возмутились аварийным состоянием детских площадок

01 июня 2023, 23:48

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Власти Сочи отчитались сегодня об открытии новых детских площадок. В городе насчитываются сотни площадок в аварийном состоянии, которые не ремонтируются, а под новые площадки были вырублены зеленые насаждения, возмутились горожане.

1 июня с 9 утра глава города и чиновники администрации по случаю Дня защиты детей торжественно открыли 20 новых детских площадок. Жители Сочи обвинили чиновников в необоснованных тратах бюджета и халатном отношении к городскому имуществу.

Возмущенные сочинцы записали и разместили в соцсетях ролики, где видно как дети толпятся у барьера, охраняемого полицией, в то время как другие дети и чиновники празднуют открытие площадки и День защиты детей. В частности, такой ролик был опубликован в паблике "ЧП Сочи" в соцсети "ВКонтакте", он собрал к 23.30 мск 10,5 тысячи просмотров и 49 комментариев.

"Не может быть. Скорее всего, проход через досмотр", - отметил Евгений Шкутов. "Они отчитаться должны, а дети залезут все развалится, начнут смету сравнивать", - отметил Сергей Велосипедов. "Мэр должен извиниться перед горожанами" - написала Николь Олонцева.

"Кавказский узел" ранее писал, что на Цветном бульваре в центре Сочи вырубают деревья для строительства тематической детской площадки. Местные жители выступили против вырубки деревьев, заявив, что в Сочи становится все меньше зеленых зон и даже обратились в прокуратуру.

Реакции от прокуратуры не последовало, "зато на 1 июня площадку открыли с помпой и самую первую из 20-ти заявленных", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Ирина Голубева.

В ночь на 1 июня на площадке кипела работа, рассказала местная жительница Ольга Волкова. "Было несколько чиновников мэрии, депутаты, тосовцы и рабочие, которые получали указание что им делать. Снимали строительный забор, чистили тротуары, втыкали кусты вокруг площадки. Все в кромешной темноте под свет фар грузовика", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "озеленение" уже засохло сегодня после полудня, а о том, что под эту площадку уничтожили массу зелени и газоны, на открытии не говорили. "Мэр после фотосессии быстро уехал, а дети, с которыми я говорила, так и не поняли, что значит эта научная площадка. Установленные таблички дети уже отвинтили, а некоторые отпали сами. Сплошная показуха и на эту площадку потрачено более полумиллиона рублей! На эти деньги можно было бы отремонтировать 20 детских площадок, которые стоят разбитые и несут угрозу жизни детей", - сказала она.

Житель микрорайона Гагаринский и председатель домового комитета Алексей Баранов рассказал, что уже много лет борется за благоустройство детских площадок в городе и в частности в микрорайоне Гагаринский, но получает одни отписки. "Я делал запросы и мне сообщили в мэрии, что в городе Сочи более 2 000 детских площадок. Они строились при многоквартирных домах в годы советской власти и находились на балансе города. На каждые 2-4 многоквартирных дома в Сочи приходится одна детская площадка. Некоторые из них оказались застроены высотками и частными домами по распоряжению мэрии, но те, что остались, находятся в аварийном состоянии. На просьбы привести их в порядок, ответ один: жители домов должны сами за ними ухаживать. Но как тут ухаживать, когда это уже груда металлолома? Управляющие компании от их содержания отказываются. Говорят, что на это у них нет средств", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "РЭО-5", которое обслуживает большинство многоквартирных домов в микрорайоне Гагаринский, где открыли новую площадку, подтвердила, что "средств на содержание детских площадок нет". "Они забота администрации", - отметила она.

Места общего пользования, такие как детские площадки или придомовые территории, дороги общего пользования жители вынуждены убирать сами за свой счет, потому что управляющие компании которые берут деньги с жильцов, не имеют даже дворников, не говоря о мастерах, которые могли бы поддерживать детские площадки в безопасном состоянии, рассказала активистка с улицы Новоселов Вика Батищева. "Недавно собрали с жильцами по 300 рублей с квартиры и наняли людей, чтобы убрали нам придомовую и муниципальную территории", - рассказала она.

Жители улицы подтвердили, что администрация города только выдает разрешения на спил здоровых деревьев в тех местах, где надо развернуть новую стройку, приносящую доход. "Цветной застроили какими-то ларьками, пекарнями, кафе, скейт-парками, площадками, а наши внутридомовые площадки в ужасном состоянии и сделать сами мы их не можем, потому что нужна лицензионная организация, имеющая право на благоустройство детских площадок, которую имеет право допустить к работам только мэрия", - рассказала Настя Самофалова. По ее мнению, Цветной бульвар не для детских площадок, а для отдыха людей и наслаждения зелеными насаждениями, но их все вырубают под новые площадки.

Застройка новыми площадками ведется не по проекту, что портит облик города и микрорайона, отметила активистка Анна Мухина. По ее словам, по проекту детские площадки заложены у домов, а не в парке, "но чиновники никого не хотят слушать, общественное мнение их не интересует". Она рассказала, что готовилась к открытию "научной площадки", чтобы встретиться лично с мэром и вручить ему фото опасных бесхозных детских площадок микрорайона. С этой целью она накануне прошлась с фотоаппаратом и сфотографировала все аварийные площадки микрорайона. Однако объявленная на 10 утра торжественная часть к ее приходу уже прошла, а мэр приезжал в 9 утра и после фотосессии на фоне новой площадки, быстро уехал открывать другую. "Я так и не смогла передать ему фото аварийных площадок, а их вокруг новой площадки не менее ста", - подчеркнула Мухина.

Алексей Баранов на открытии новой площадки пытался выяснить, кто будет теперь содержать новую площадку и кто будет ремонтировать ее, так как она сделана из очень хрупкого и некачественного материала.

Прямо на газоне в Комсомольском сквере тоже открыли новую детскую площадку, заняв ею часть парка, в то время как рядом находящиеся площадки в ужасном состоянии, рассказала Ольга Вовк. "Мы, сочинцы, благоустраивали наш сквер своими руками и тут было красиво и хорошо, но никто нас не спрашивая, вдруг принялся перекраивать и застраивать последние зеленые зоны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-служба мэрии отчиталась об открытии новых площадок. "В Центральном районе на Цветном бульваре сегодня открылась первая в России научная детская площадка. Помимо этого, новые игровые комплексы торжественно открыты на улице Инжирной и в Комсомольском сквере. Их обустройство – это реализация поручений, зафиксированных в паспортах ТОС. На улице Инжирной помимо реконструкции старой площадки была построена рядом и новая спортивная зона для жителей постарше. На каждой площадке для детей состоялись конкурсы, викторины, раздача мороженого", - сообщил представитель пресс-службы мэрии.

Несмотря на то, что в мэрии утверждают, что ТОС "Гагаринский" способствовал в строительстве площадки на Цветном бульваре, заместитель председателя ТОС Сергей Титов эту информацию опроверг. "ТОС, выражая мнение большинства возражал и направил в мэрию письменный протест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В июле 2022 года мэрия Сочи отчиталась, что "в оперативное управление МКУ "Управление капитального ремонта" было принято 544 детских и спортивных площадок". "Около сотни площадок были ранее бесхозяйными и не обслуживались. Теперь за их состоянием будет следить муниципальное учреждение. Также мэр Сочи поручил создать четыре дополнительные бригады в Управлении капремонта для содержания, ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок. Они будут оперативно реагировать на обращения граждан и выезжать на место, чтобы устранить поломки", - сказано в сообщении от 19 июля 2022 года на сайте мэрии.

Однако Алексей Баранов показал корреспонденту "Кавказского узла" множество отписок из мэрии с отказом в ремонте детских площадок микрорайона.

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