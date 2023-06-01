01 июня 2023, 22:49

Житель Астраханской области погиб на Украине

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Михаил Распопов погиб на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 144 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Рафиден Танов стал 143-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Михаил Распопов погиб на Украине 15 мая, он похоронен в селе Сасыколи, сообщила администрация Харабалинского района. Ему было 33 года, говорится в сообщении от 30 мая в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 144 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 22.30 мск 1 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2027 жителей юга России, в том числе 1097 жителей СКФО и 930 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Ростовской области убит в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Кубани", "Военный из Калмыкии убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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