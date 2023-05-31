31 мая 2023, 12:59

Стало известно о гибели на Украине военного из Астраханской области

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Рафиден Танов из Астраханской области погиб в ходе спецоперации. Он стал 143-м жителем Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

"Кавказский узел" писал, что майор Николай Васильев стал как минимум 142-м жителем Астраханской области, чья гибель была подтверждена официально.

В Володарском районе Астраханской области простились с Рафиденом Тановым 1990 года рождения. Он погиб 31 марта в ходе спецоперации, пишет со ссылкой на местную администрацию сетевое издание "Арбуз".

По данным администрации, Танов в 2016 году поступил в частную военную компанию и служил в Сирии, Ливии, Африке и Украине.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 143 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине", "Пять жителей Ростовской области погибли в военной операции", "Росгвардеец из Дагестана убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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