Стало известно о гибели на Украине военного из Астраханской области

31 мая 2023, 12:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рафиден Танов из Астраханской области погиб в ходе спецоперации. Он стал 143-м жителем Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

"Кавказский узел" писал, что майор Николай Васильев стал как минимум 142-м жителем Астраханской области, чья гибель была подтверждена официально.

В Володарском районе Астраханской области простились с Рафиденом Тановым 1990 года рождения. Он погиб 31 марта в ходе спецоперации, пишет со ссылкой на местную администрацию сетевое издание "Арбуз".

По данным администрации, Танов в 2016 году поступил в частную военную компанию и служил в Сирии, Ливии, Африке и Украине.