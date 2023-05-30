Уроженец Астраханской области погиб на Украине

30 мая 2023, 17:33

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Майор Николай Васильев погиб на Украине, сообщила администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 142 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Миретин и Александр Пшеничнов погибли на Украине. Общее число уроженцев Астраханского области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 141.

Николай Васильев погиб на Украине, сообщила администрация Ахтубинского района. Уроженец Ахтубинска, Николай Васильев после школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное о училище, с 2000 года служил в Пскове в десантно-штурмовой бригаде. На момент начала специальной военной операции майор Васильев вышел в запас, а осенью прошлого года был мобилизован, служил в должности заместителя командира батальона по воздушно-десантной подготовке. погиб в январе текущего года. Ему было 44 года, у Васильева остались жена и двое детей, указано в сообщении в Telegram-канале администрации Ахтубинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 142 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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