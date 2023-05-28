Два уроженца Астраханской области погибли на Украине

28 мая 2023, 00:16

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Алексей Миретин и Александр Пшеничнов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 141 жителя Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Федор Просвиров стал 139-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный лейтенант Алексей Миретин погиб в ходе военной операции 17 мая, 27 мая он похоронен в родном селе. Миретину было 33 года, сообщила администрация Черноярского района в своем Telegram-канале.

Боец ЧВК "Вагнер" Александр Пшеничнов погиб в ходе военной операции, сообщила в своем Telegram-канале глава Икрянинского района Наталья Бутузова.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 141 жителя Астраханской области. Всего власти и силовики на 00.10 мск 28 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1996 жителей юга России, в том числе 1090 жителей СКФО и 906 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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