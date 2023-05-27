Федор Просвиров. Фото: администрация Черноярского района https://vk.com/wall-171636343_3090?w=wall-171636343_3090

27 мая 2023, 07:08

Уроженец Черноярского района убит в ходе СВО

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Уроженец села Зубовка Федор Просвиров погиб во время военной операции, сообщили власти Черноярского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 139 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 24 мая официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 138-ми жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Зубовка Федор Просвиров, сообщила 25 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Черноярского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 139 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области",  "Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 мая 2023, 06:11

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