Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине

24 мая 2023, 15:30

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Арстанбек Джауптиков, Исламбек Зналиев, Олег Юргель и Григорий Себекин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 138 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Василий Афанасьев стал 134-м уроженцем Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Арстанбек Джауптиков погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района.Арстанбек работал капитаном парохода на Чукотке, на военную операцию на Украине отправился добровольцем. 7 мая он получил тяжелое ранение и через неделю скончался в госпитале Бурденко в Москве. Ему было 44 года, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщили о гибели 23-летнего Исламбека Зналиева из села Козлово. По окончании школы Исламбек отправился на службу, которую проходил в Дагестане, после заключил контракт, затем работал в УФСИН. На военную операцию на Украине отправился добровольцем, погиб 10 мая, указано в сообщении от 19 мая.

Администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале сообщила о гибели в зоне военной операции Олега Юргеля, уроженца поселка Верхний Баскунчак. Утверждается, что он также пошел на службу добровольцем, служил рядовым в полку морской пехоты, говорится в сообщении от 18 мая.

Глава Енотаевского рабона Борис Будаев сообщил о гибели на Украине Григория Себекина, уроженца села Никольское. Он был мобилизован, служил в должности сержанта командиром танка. Погиб 5 мая, говорится в сообщении в Telegram-канале Будаева от 23 мая.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 15.20 мск 24 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1977 жителей юга России, в том числе 1087 жителей СКФО и 890 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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