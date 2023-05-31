Два жителя Кубани убиты в военной операции

31 мая 2023, 08:23

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В военной операции на Украине погибли Роман Пшихачев и Григорий Караченцев, сообщила администрация Отрадненского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 143 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", глава Туапсинского района сообщил о гибели Ивана Бабаева в военной операции. Таким образом, была официально подтверждена гибель в ней не менее 141 жителя Краснодарского края.

Роман Пшихачев и Григорий Караченцев из Отрадненского района погибли в военной операции, они награждены посмертно соответственно Орденом мужества и медалью «За боевые отличия», сообщила районная администрация.

"Награды родственникам вручил военный комиссар района Алексей Алексеевич Перехода. При передаче также присутствовал заместитель главы района Александр Алексеевич Абеленцев и главы сельских поселений", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 143 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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