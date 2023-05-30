30 мая 2023, 12:33

Жительница Каспийска обвинена в распространении фейков про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27-летняя жительница Каспийска опубликовала в соцсети недостоверные сведения об использовании вооруженных сил России. Дело в отношении нее передано в суд, сообщили следователи.

По версии следствия, 27-летняя жительницы Каспийска в марте 2022 года  в одной из соцсетей под видом достоверных сообщений распространила сведения, содержащие ложную информацию об использовании вооруженных сил России.

Силовики обнаружили ее публикации и завели на нее дело. Его материалы переданы в суд, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

Подробностей по делу пресс-служба ведомства не привела.

Комментариев от жительница Каспийска или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Дербента Мурада Гаджимурадова.

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Примечание:

"Махачкалинец оштрафован за дискредитацию армии", "Правозащитники оценили решение суда по делу махачкалинца Рабаданова", "Пацифистская публикация жителя Астрахани стала поводом для штрафа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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