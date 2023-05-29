Оппозиционер Ахмедов арестован в Азербайджане

29 мая 2023, 13:55

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Суд в Азербайджане отправил под арест на 30 суток оппозиционера Заура Ахмедова, признав его виновным в нарушении порядка и неподчинении силовикам. Ахмедова преследуют по политическим мотивам, заявили его однопартийцы.

Активист Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заур Ахмедов был задержан еще утром 26 мая, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Двое суток о нем не было информации. Только вчера вечером его семью уведомили, что он арестован в административном порядке на 30 суток по неизвестному [однопартийцам] и, очевидно, сфабрикованному обвинению. Ему не дают ни свиданий, ни телефонных разговоров, не позволяют передать продукты, сменную одежду", - сказал Мираламли.

По его словам, в партии считают, что арест Ахмедова связан с его политической деятельностью. «После ареста главы Сальянской районной организации нашей партии Ализамина Салаева Ахмедов координировал работу этого подразделения ПНФА», - пояснил Мираламли .

Сотрудник Ширванской региональной группы МВД сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Ахмедов был задержан 26 мая за «нарушение общественного порядка и неподчинение полиции» и решением суда арестован на 30 суток.

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