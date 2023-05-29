Кубанец обвинен в дискредитации армии

29 мая 2023, 00:48

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Житель Северского района Краснодарского края дискредитировал вооруженные силы РФ, заявили силовики.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России введена ответственность за дискредитацию армии. Жители российских регионов, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Только за 28 мая стало известно о пяти протоколах в отношении местных жителей, составленных силовиками.

Протокол о дискредитации армии в отношении Сергея Деточкина, сообщило 28 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Рассмотрение дела назначено на 16 июня, говорится в карточке дела на сайте Северского районного суда. Подробности дела в настоящий момент не сообщаются.

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