Житель Кубани обвинен в дискредитации военных

28 мая 2023, 22:50

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Силовики составили протокол на краснодарца Владислава Власенко.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в уголовном и административном праве появилась ответственность за дискредитацию российской армии. Жители российских регионов, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол о дискредитации вооруженных сил России составлен на жителя Краснодара Владислава Власенко. Дело поступило в суд и еще не рассмотрено, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

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