Более 100 машин скопилось в очереди на Керченскую переправу

28 мая 2023, 11:39

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111 автомобилей ожидают в очереди на Керченской паромной переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, продолжают действовать ограничения движения грузовиков к Керченской паромной переправе.

"За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров. В очереди на Керченскую переправу находятся 111 транспортных средств", – сообщил сегодня оперштаб в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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