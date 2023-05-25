Жительница Северной Осетии осуждена по делу о дискредитации армии

25 мая 2023, 21:55

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Суд во Владикавказе приговорил к принудительному лечению у психиатра и штрафу в 100 тысяч рублей жительницу Северной Осетии по уголовной статье о дискредитации армии.

"Как писал "Кавказский узел", жительница Северной Осетии, ранее оштрафованная по статье о дискредитации армии, стала обвиняемой по уголовному делу о распространении недостоверных сведений об армии.

Промышленный районный суд Владикавказа признал 32-летнюю жительницу Северной Осетии виновной в дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России" предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), и назначил ей принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Северной Осетии.

По версии силовиков, используя социальные сети "ВКонтакте" и Instagram* она распространяла информацию по дискредитации военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также "осуществляла публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил России в ходе СВО", сообщило сегодня издание "Основа" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил РФ. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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