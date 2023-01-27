Жительница Северной Осетии повторно попала под уголовную статью о дискредитации армии

27 января 2023, 13:19

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Новое дело о дискредитации российской армии возбуждено против жительницы Северной Осетии, ранее осужденной по такой же статье.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 18 января Советский районный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Владимира Борукаева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России. А ранее, в декабре 2022 года, жительница Владикавказа Жанна Кабанова была заподозрена в подобном нарушении.

По данным управления ФСБ, жительница республики 1990 года рождения "причастна к распространению в социальных сетях информации, направленной на дискредитацию ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине". Также, по версии силовиков, она обвинялась в публичных призывах к "воспрепятствованию использования ВС РФ в ходе проведения СВО". В мае девушка уже привлекалась к административной ответственности. Затем на нее завели уголовное дело о дискредитации использования вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК России). Суд во Владикавказе назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Уже после девушка опубликовала на одном из популярных Telegram-каналов и в социальной сети "ВКонтакте" ряд комментариев по дискредитации СВО, в частности, мобилизованных из Северной Осетии. Возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 280.3 УК России, пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Северной Осетии "15-й регион".

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