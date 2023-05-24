Житель Волгограда погиб в военной операции

24 мая 2023, 12:03

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В военной операции на Украине погиб волгоградец Денис Хонин, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 353 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая представители властей сообщили, что в военной операции на Украине погиб разведчик Александр Кубанцев из Котово. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 352 жителей Волгоградской области.

На Украине погиб волгоградец Денис Хонин, его планируется похоронить на кладбище Краснооктябрьского района. Информацию о подготовке церемонии прощания подтвердили в военном комиссариате Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, сообщает сегодня V1.ru.

По словам близких погибшего, Хонин родился в селе Капустин Яр Астраханской области, но всю жизнь прожил в Волгограде. Он погиб 26 марта, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 353 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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