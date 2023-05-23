Разведчик из Котово погиб на Украине

23 мая 2023, 10:06

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Во время военной операции на Украине погиб разведчик Александр Кубанцев из Котово. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 352 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 18 мая была официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции на Украине как минимум 351-го жителя Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из Котово, разведчик Александр Кубанцев, передало 22 мая ИА "Высота 102".

Информацию о гибели Кубанцева подтвердили в администрации Котовского района и военном комиссариате Волгоградской области, сообщил "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 352 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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