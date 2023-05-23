Пользователи Telegram усомнились в искренности извинений туристки за топлес-сессию в Дагестане

23 мая 2023, 03:52

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Туристка, которая после топлес-фотосессии в Дагестане записала видео с извинениями и заверила, что приняла ислам, сделала это либо под давлением, либо с целью замять скандал, считают пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях был опубликован ролик с девушкой без одежды, позирующей на фоне гор. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка, разместившая ранее в интернете снимки с топлес-фотосессии в Дагестане, удалила их со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. 22 мая было опубликовано видео с ее извинениями. Она также заявила, что решила принять ислам.

19 мая в телеграм-канале Mash Gor было опубликовано видеообращение этой девушки к жителям Дагестана. Она заявила, в частности, что некоторые жители Дагестана сами не соблюдают традиции. "И обращаюсь к вам, мусульмане: не живете по шариату, я уверена, 90% из вас, кто пишет мне "Ты так одеваешься, оскорбляешь" - вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите, вы не пьете? У вас не было связей до свадьбы? Ну так и не надо других людей учить, как им жить, как им одеваться и так далее. Начните с себя, пожалуйста", – сказала она.

Видео с извинениями девушки, которая позировала без одежды на фоне гор в Дагестане, опубликованное в телеграм-канале "ЧП Кавказ", набрало по данным на 01.00 мск сегодня, 23 мая 1255 комментариев. Многие пользователи не поверили в искренность слов девушки.

"Не верится почему-то", - прокомментировал видео Гаджимурад Далгатов. "Хайпануть решила конкретно", - считает пользователь с ником "Чай с сахаром". "Как-то наигранно и на отвали", - отметила Aika.

"Что за бред? Не верю в такое. Не примет она ислам, это так, на камеру придумали", - поделилась соображениями Сания. "Специально сняла видео, чтобы ее оставили в покое, мол, она ислам приняла", - пишет Ю.М.Р. "Прижали, поэтому, наверно, и сказала так", - предполагает М.

"Она не должна был в таком виде появляться, но принуждать человека к чему-либо это тоже как бы не очень... Ладно, извинилась, но не верится, что она сама решила принять ислам. Пригрозили просто и все", - написала D.

"Что за дешевый спектакль", - удивляется Закир Гюлов. "Будто бы заученный текст. Ислам - это не игрушка! Принять ислам - это не просто так, как за хлебом сходить", - отметила Зарема.

"Завтра она уедет из Дагестана и будет писать, что здесь люди редиски", - иронизирует Наида.

Некоторые комментаторы, впрочем, отметили, что если слова девушки искренни, то можно только порадоваться за нее. "За то, что извинилась перед всеми на камеру - уже поступок. А что у нее в сердце - один Аллах знает", - прокомментировала Фарида Эминова.

"Человек говорит, что раскаялся. Дальше один Аллах знает, что у нее на уме", - отметил Glori.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали претензии к туристам за их поведение и внешний вид. В июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В 2020 году две девушки опубликовали в интернете фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Это вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила в ответ одна из девушек.

После этого на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по частной инициативе. Однако муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои".

В 2018 году «борцы за нравственность» атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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