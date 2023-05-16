16 мая 2023, 08:58

Дорога к границе с Азербайджаном закрыта в Дагестане после обвала

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Обвал грунта произошел на автодороге "Джиных - Мухах  - граница с Азербайджанской Республикой", проезд по ней закрыт.

"В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах  - граница с Азербайджанской Республикой", в результате прошедших ливневых дождей, произошли обвалы и осыпи. Дорога закрыта. Ведутся работы по расчистке", - сообщило ГКУ "Дагестанавтодор" вечером 15 мая.

По его данным, открытие дороги запланировано к 15:00 мск 16 мая.

Организация предупредила водителей, что "в связи с обильными осадками и переувлажнением грунтов возможны обвалы и осыпи". "Водителей транспортных средств, следующих в горные районы, просим быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при проезде опасных участков", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Дагестанавтодора".

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля в Рутульском районе в селе Цахур сошла лавина, перекрыв дорогу. Без автомобильного сообщения с "большой землей" остались девять сел. 26 февраля дорожные службы отчитались о пропуске транспорта в заблокированные села.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Рутуле идет дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 17 мая осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Власти заявили о нецелесообразности прокладки дороги к селу Кусур", "Жители Хутраха отказались от претензий к властям", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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