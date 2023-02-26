Дорожники обеспечили проход транспорта в заблокированные села в Дагестане

26 февраля 2023, 23:06

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Дорожные службы отчитались о пропуске транспорта в заблокированные снежными лавинами дагестанские села.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля лавина, сошедшая в селе Цахур Рутульского района, перекрыла дорогу, без автомобильного сообщения с "большой землей" остались девять сел. В результате схода лавины в селе Согют, расположенном по этой дороге, повреждена линия электропередачи, жители семи сел остались без света. 25 февраля жители дагестанских сел, заблокированных после схода лавин в Рутульском районе, помогли отремонтировать поврежденные снежной массой опоры и возобновить подачу электричества.

Сегодня, 26 февраля в Рутульском районе, где ранее сошли снежные лавины, на автомобильной дороге местного значения Рутул - Лучек - Джиных обеспечен проход автотранспорта, сообщил в своем Telegram-канале "Дагестанавтодор".

На участке в районе села Цахур дорожники пропустили накопившийся транспорт и закрыли дорогу на ночь в целях обеспечения безопасности, так как верховой откос снежной массы начал сползать и существует угроза повторного схода лавины.

Напомним также, что жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

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