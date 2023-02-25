Сельчане в Дагестане подключились к ликвидации последствий схода лавин

25 февраля 2023, 22:19

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Жители дагестанских сел, заблокированных после схода лавин в Рутульском районе, помогли отремонтировать поврежденные снежной массой опоры и возобновить подачу электричества. Дорожники пообещали 26 февраля восстановить движение по дороге к селам.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля лавина, сошедшая в селе Цахур Рутульского района, перекрыла дорогу и оставила без автомобильного сообщения девять сел. В результате схода лавины в селе Согют, расположенном по этой дороге, жители семи сел также остались без света из-за повреждения линии электропередачи, отчитались власти.

Дагавтодор сегодня вечером сообщил о начале работ по расчистке лавин на автомобильной дороге местного значения "Рутул - Лучек - Джиных" близ сел Цахур и Согют. Два бульдозера и экскаватор приступили к работам "после стабилизации снежных масс". ""Открытие движения автотранспорта запланировано на 18:00 часов 26 февраля", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На опубликованном в Telegram-канале "Цахур" видео из этого села видно, что один бульдозер вблизи от жилых домов пытается справиться с большой массой снега.

В селах Рутульского района Дагестана, где в результате схода лавин были повреждены линии электропередач, сегодня было восстановлено временное электроснабжение. Главам сел Мишлеш и Муслах удалось найти оборудование, а в ремонте опор линий электропередач принимали участие местные жители, сообщило сегодня Цахурское телевидение в своем Telegram-канале.

Глава села Мишлеш Ислам Ибрагимов, сообщил, что при расчистке дороги у техники закончилось топливо. Для продолжения работ по его просьбе топливо выделили пограничники, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

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