Расчистка дороги в селе Цахур. Стоп-кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Дагестанавтодора" 25.02.23, https://t.me/dagavtodor/1164

25 февраля 2023, 22:19

Сельчане в Дагестане подключились к ликвидации последствий схода лавин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители дагестанских сел, заблокированных после схода лавин в Рутульском районе, помогли отремонтировать поврежденные снежной массой опоры и возобновить подачу электричества. Дорожники пообещали 26 февраля восстановить движение по дороге к селам.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля лавина, сошедшая в селе Цахур Рутульского района, перекрыла дорогу и оставила без автомобильного сообщения девять сел. В результате схода лавины в селе Согют, расположенном по этой дороге, жители семи сел также остались без света из-за повреждения линии электропередачи, отчитались власти.

Дагавтодор сегодня вечером сообщил о начале работ по расчистке лавин на автомобильной дороге местного значения "Рутул - Лучек - Джиных" близ сел Цахур и Согют. Два бульдозера и экскаватор приступили к работам "после стабилизации снежных масс". ""Открытие движения автотранспорта запланировано на 18:00 часов 26 февраля", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На опубликованном в Telegram-канале "Цахур" видео из этого села видно, что один бульдозер вблизи от жилых домов пытается справиться с большой массой снега. 

Жители принимают участие в восстановлении подачи электричества. Стоп-кадр видео Telegram-канала "Цахур ТВ" от 25.02.23, https://t.me/cahurtv/1444В селах Рутульского района Дагестана, где в результате схода лавин были повреждены линии электропередач, сегодня было восстановлено временное электроснабжение. Главам сел Мишлеш и Муслах удалось найти оборудование, а в ремонте опор линий электропередач принимали участие местные жители, сообщило сегодня Цахурское телевидение в своем Telegram-канале.

Глава села Мишлеш Ислам Ибрагимов, сообщил, что при расчистке дороги у техники закончилось топливо. Для продолжения работ по его просьбе топливо выделили пограничники, указано в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

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Примечание:

"Жители Хутраха отказались от претензий к властям", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана", "Жители Дагестана предложили изменить расписание электричек после отмены ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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