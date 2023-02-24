Жители девяти горных сел в Дагестане заблокированы из-за схода лавин

24 февраля 2023, 18:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Лавина, сошедшая в селе Цахур Рутульского района, перекрыла дорогу и оставила без автомобильного сообщения девять сел. В результате схода лавины в селе Согют, расположенном по этой дороге, жители семи сел также остались без света из-за повреждения линии электропередач, отчитались власти.

В Рутульском районе на 37-м километре автодороги Рутул–Лучек–Джиных в населенном пункте Цахур и на 40-м километре дороги сошли две лавины, жертв и пострадавших нет, сообщило сегодня управление МЧС по Дагестану

В результате схода лавины закрыта дорога, без автомобильного сообщения остаются девять населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте ведомства

Дагавтодор проинформировал, что для расчистки лавин перебрасывается дополнительная техника. Также служба отметила, что в селе Цахур возможен повторный сход лавины, призвав жителей воздержаться от поездок.

Администрация Рутульского района сообщила, что лавина также сошла в селе Согют. "Лавина перекрыла дорогу и повредила 5 ЛЭП. Без света и автомобильного сообщения остаются семь населенных пунктов района", - говорится в сообщении в Telegram- канале районной администрации.

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.