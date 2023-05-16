Игорь Коротков пожаловался на бездействие адвоката по назначению

16 мая 2023, 07:05

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Рассмотрение апелляции активиста из Адыгеи Игоря Короткова на штраф в 800 тысяч рублей за дискредитацию армии перенесено. Коротков признался, что недоволен работой адвоката по назначению, но денег на адвоката по соглашению нет.

Как писал "Кавказский узел", суд в Адыгее назначил 800 тысяч рублей штрафа 39-летнему Игорю Короткову, признав фейком об армии видео, ссылку на которое активист опубликовал в мессенджере. 16 апреля Коротков направил в Верховный суд Адыгеи апелляцию на решение суда.

По версии следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp* ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности вооруженных сил Российской Федерации". Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения в фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Рассмотрение апелляции Игоря Короткова на решение о штрафе за фейки перенесено на 22 мая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 15 мая сам Коротков.

"Причина в том, что адвокат по соглашению не может участвовать, он в отъезде. А адвокат по назначению меня совсем не удовлетворяет. Он отказался даже помочь ходатайства написать. Поэтому до 22 мая нужно найти адвоката по соглашению. Средств не хватает, хочу обратиться к правозащитным организациям", - рассказал Коротков.

Он напомнил, что на уплату штрафа, если решение вступит в силу, даётся 60 дней. После этого к делу подключатся судебные приставы.

Адвокат Тимофей Широков, который не имеет отношения к этому делу, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что законы о фейках и дискредитации презюмируют, что существует единственная, государственная точка зрения.

"Любое иное мнение может считаться фейком, заведомо ложным мнением. Это, конечно, противоречит универсальным принципам того же римского права. Поэтому все, что передается для хоть какой-то аудитории, например, в группах Whatsapp*, может попадать под действие закона", - считает он.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину. В распространении фейков об армии и участии в деятельности экстремисткой организации обвиняется и жительница Майкопа Виктория Гончарова, 15 апреля стало известно, что суд продлил ей срок ареста на полгода.

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