Аналитики раскритиковали действия силовиков при инциденте с самоподрывом в Ейске

13 мая 2023, 07:48

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Силовики выбрали неправильную тактику, оцепив машину, в которой находился ейчанин, совершивший впоследствии самоподрыв. А его гибель осложнила работу следователям, которым нужно выяснить, действовал ли погибший в одиночку или же у него были сообщники, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики Геннадий Гудков и Магомед Шамилов.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая полицейские в Ейске остановили легковой автомобиль, водитель которого стал им угрожать самоподрывом. После того как к месту были стянуты силовики, он подорвал себя. 8 мая стало известно, что в доме совершившего самоподрыв жителя Ейска во время обыска найдены две бомбы.

Непонятна причина, заставившая силовиков в Ейске пытаться взять штурмом машину, в которой находился человек, который совершил самоподрыв, отметил бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Совершенно очевидно, что в случае, если у человека в машине взрывное устройство нельзя так бросаться на штурм. Можно попробовать как-то его обезвредить, уговорить, может быть снайперов поставить" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Судя по тому, что машину перед штурмом оцепили, силовики все же верили в то, что у ейчанина есть взрывное устройство, добавил Гудков. "Просто так улицы не оцепляют", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что если бы ейчанин был бы взят живым, то силовики могли бы выяснить, бы ли у него сообщники. "Так можно было бы выйти на всю сеть, если она была. А так все концы обрублены напрочь", – сказал аналитик.

Правоохранителям теперь остается опрашивать родных и знакомых погибшего, и пытаться получить какие-то данные из телефона и электронной почты, заключил он.

Действия силовиков в Ейске при самоподрыве водителя машины бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед Шамилов назвал полной профнепригодностью.

"Работой с людьми, которые делают взрывные устройства, должно заниматься не ГАИ (чьи функции вообще непонятны после появления видеокамер), а профессиональные сыщики, которые должны были все выявить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ейчанина нужно было отпустить, а затем организовать слежку и выбрать более удобное место и время, чтобы его обезвредить, считает он. "Наши опера стремятся сразу же ликвидировать, а надо обезвреживать, чтобы иметь возможность получить информацию", – подчеркнул Шамилов.

Погибший мог принадлежать к любой организации или даже просто быть криминальным элементом, считает аналитик. "Он мог даже сделать это устройство на продажу и вести его, и вез куда-то ставить на заказ. Сейчас сложно сказать", – пояснил он.

Напомним, после того как житель Ейска подорвал себя было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте взрывного устройства. Следователи выясняют причины совершения ейчанином самоподрыва.

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