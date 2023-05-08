08 мая 2023, 08:34

Две бомбы найдены в доме совершившего самоподрыв жителя Ейска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики во время обыска в доме совершившего самоподрыв жителя Ейска обнаружили две самодельных бомбы с дистанционным управлением, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая полицейские в Ейске остановили легковой автомобиль, водитель которого стал им угрожать самоподрывом. После того, как к месту были стянуты силовики, он подорвал себя. Силовики заявили о проведении обыска в доме погибшего.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме у 34-летнего жителя Ейска, который совершил самоподрыв в автомобиле, два самодельных бомбы. Одна из них было начинена гвоздями и болтами. Оба взрывных устройства оснащены дистанционным управлением. Также в доме погибшего найдены чертежи по изготовлению бомб, передал 7 мая "Югополис" со ссылкой на информированный источник.

"34-летний Роман стал интересоваться взрывчатыми веществами ещё полгода назад. Собирал дома бомбы из подручных материалов. Раньше работал водителем в скорой медицинской помощи и продавцом в хозяйственном", – привел 7 мая "Блокнот Краснодар" слова источника.

Напомним, после того, как житель Ейска подорвал себя было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте взрывного устройства. Следователи выясняют причины совершения ейчанином самоподрыва.

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Примечание:

"Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах", "Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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