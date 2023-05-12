Родственники обвиняемого в убийстве жителя Азербайджана потребовали справедливого суда

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Акция протеста родственников Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней девочки, прошла у Генпрокуратуры Азербайджана. Родные Сулейманова, для которого прокурор потребовал 20 лет лишения свободы, заявли, что следствие и суд проигнорировали доказательства его невиновности и применение силовиками пыток.

Около десяти родственников жителя села Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана Илкина Сулейманова прибыли сегодня к генеральной прокуратуре Азербайджана и потребовали справедливого разбирательства по его делу. Сулейманов обвиняется в убийстве 10-летней девочки, которая пропала без вести 19 ноября 2019 года. Ее обгоревшее тело было обнаружено 6 января 2020 года. Три года Сулейманов содержится в следственном изоляторе. Он признал вину, потом отказался от своих показания объяснив силовым давлением следователя. Сулейманову предъявлены обвинения в умышленном убийств с особой жестокостью, убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии и похищении человека. Адвокаты подсудимого указывают на факты, доказывающие его невиновность. Но дело Сулейманова передано в Гянджинский суд по тяжким преступлениям, на днях прокурор потребовал осудить Илькина к 20 годам заключения.

Отец подсудимого, 90-летний сельский учитель Ибрагим Сулейманов, заявил перед Генпрокуратурой, что сын невиновен, настоящий убийца находится на свободе. По его словам, в уголовном деле есть десятки свидетельств невиновности Сулейманова, имеются показания свидетелей которые следствие и суд игнорируют, не принимают ходатайства защиты.

Семья Сулеймановых обратилась к президенту страны с жалобой на чиновников в правоохранительной сфере, игнорирующих закон. По словам Ибрагима Сулейманова, они записались на прием к генеральному прокурору Азербайджана, следует из трансляции в YouTube-канале Xural TV.

Участники акции прибыли без плакатов. Акцию проводили только члены семьи Сулеймановых, они не скандировали лозунги.

Сулейманов, выступая в суде, заявлял о пытках, после которых он написал признание, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сулейманова Забил Гахраманов. "Меня довели до такого состояния, что готов был взять на себя любое преступление", - процитировал он слова Сулейманова в суде .Защита заявила о следах избиения на теле Сулейманова, однако суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Следующее заседание суда назначено на 17 мая.

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