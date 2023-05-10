10 мая 2023, 20:20

Суд оштрафовал Виталия Вотановского за размещение ссылок в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ленинский районный суд Краснодара признал участием в деятельности нежелательной организации размещение Виталием Вотановским ссылок на публикации двух изданий и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Ссылки были опубликованы до того, как СМИ были внесены в список нежелательных организаций, пояснил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", активиста и автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского неоднократно задерживали на акциях протеста. Так, 24 февраля 2022 года он был задержан на пацифистской акции в Краснодаре. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. 2 декабря 2022 года стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о штрафе. В феврале Вотановский рассказал, что после съемки и публикации в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле активист сообщил, что уехал из России.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на десять тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательных организаций (статья 20.33 КоАП РФ, предусматривает до 15 тысяч рублей штрафа) местного активиста, автора телеграм-канала "Титушки в Краснодаре", военного пенсионера Виталия Вотановского, сообщило сегодня  издание "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил, что  активист опубликовал ссылки на публикации "Медузы"** и  "Свободный Идель-Урал"** еще в 2020 и 2021 годах, до того, как эти СМИ были признаны "нежелательными". "Вотановского никто не предупреждал, не выносил представление об удалении [ссылок]. Суд и прокуратура посчитали, что это длящееся правонарушение, с чем мы не согласны", - приводятся в публикации слова адвоката.

Дело в отношении Вотановского поступило в суд 21 апреля, заседание состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара.

"Кавказский узел" также писал, что 16 сентября 2022 года Виталий Вотановский и активист Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных. За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ. Силовики изучили телефоны активистов, и после этого в тот же день отпустили их.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* внесено в реестр иноагентов

** внесено в реестр иноагентов, признано нежелательным в России

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Краснодарский активист покинул Россию после доноса в МВД", "Следствие отказалось снять арест со счетов матери Яны Антоновой", "Владимир Атаманчук пожаловался на ночной визит силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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