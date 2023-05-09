09 мая 2023, 13:39

Уроженец Сулейман-Стальского района погиб на Украине

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Арсен Габибов из села Касумкент погиб на Украине, сообщили власти Сулейман-Стальского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 465 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Магомед Гапуров из Цунтинского района. Он стал, по меньшей мере, 464 жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Арсен Габибов. Он посмертно награжден орденом Мужества. Средней школе села Кахцуг Сулейман-Стальского района присвоено его имя, сообщила 5 мая на своем сайте администрация района.

"Арсен Амрулахович Габибов родился и вырос в селе Касумкент", – сказано в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 465 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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