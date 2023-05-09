Уроженец Сулейман-Стальского района погиб на Украине

09 мая 2023, 13:39

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Арсен Габибов из села Касумкент погиб на Украине, сообщили власти Сулейман-Стальского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 465 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Магомед Гапуров из Цунтинского района. Он стал, по меньшей мере, 464 жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Арсен Габибов. Он посмертно награжден орденом Мужества. Средней школе села Кахцуг Сулейман-Стальского района присвоено его имя, сообщила 5 мая на своем сайте администрация района.

"Арсен Амрулахович Габибов родился и вырос в селе Касумкент", – сказано в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 465 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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