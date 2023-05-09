Военный из Дагестана убит в ходе СВО

09 мая 2023, 11:51

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Магомед Гапуров из Цунтинского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 464 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что на Украине погибли Худаверди Касимов, Газимагомед Гаджиев, Расим Гусейнов, Расул Шамхалов, Заур Рамазанов, Вячеслав Попов и Халид Курбанов. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) не менее 463 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Магомед Гапуров из Цунтинского района. Он посмертно награжден орденом Мужества, в местной школе в его честь открыта мемориальная доска, передало 7 мая РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования Бежтинский участок.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 464 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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