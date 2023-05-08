Семь жителей Дагестана погибли на Украине

08 мая 2023, 20:42

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Худаверди Касимов, Газимагомед Гаджиев, Расим Гусейнов, Расул Шамхалов, Заур Рамазанов, Вячеслав Попов и Халид Курбанов погибли на Украине, сообщили власти пяти районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 463 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Низамутин Курбанов стал 456-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Худаверди Касимов погиб 28 декабря 2022 года, ему было 27 лет, сообщила сегодня администрация Рутульского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о присвоении имени погибшего школе села Джилихур.

В селе Темиргое открыта мемориальная доска Газимагомеду Гаджиеву, погибшему в ходе военной операции на Украине, ему было 19 лет, сообщила сегодня администрация Кумторкалинского района в своем Telegram-канале.

В Хазарской школе открыта мемориальная доска рядовому Расиму Гусейнову, который погиб 25 ноября 2022 года, ему было 34 года, говорится в сегодняшнем сообщении администрации Дербентского района.

Администрация Дахадаевского района сообщила сегодня об открытии мемориальной доски Расулу Шамхалову. Он погиб в военной операции 31 июля 2022 года, ему было 30 лет, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации.

Заур Рамазанов, Вячеслава Попов, Халид Курбанов, погибли на Украине, в их память открыты мемориальные доски, сообщила сегодня администрация Кизлярского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 463 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.40 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1875 жителей юга России, в том числе 1025 жителей СКФО и 8350 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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