Житель Дагогней погиб на Украине

08 мая 2023, 11:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Низамутин Курбанов из Дагестанских Огней погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 456 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что на Украине погиб Фарман Фейзуллаев из Табасаранского района. Он стал, по меньшей мере, 455-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Дагестанских Огней Низамутин Курбанов. В местной школе №8, выпускником которой являлся Курбанов, в честь него установлена мемориальная доска, сообщила 6 мая в своем Telegram-канале пресс-служба администрации Дагогней.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 456 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.