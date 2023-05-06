Сапер из Дагестана погиб на Украине

06 мая 2023, 22:04

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Контрактник Фарман Фейзуллаев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 455 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Амир Раджабов стал 454-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Фармана Фейзуллаева стало известно из отчета главы Табасаранского района Магомеда Курбанова от открытии мемориальной доски в Хучинской школе №2, где учился погибший.

Фарман Фейзуллаев служил по контракту, в том числе в Сирии. В военной операции на Украине принимал участие в качестве сапера во взводе разведки. У него остались жена и двое детей, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Курбанова. Глава района добавил, что с начала военной операции открыты 44 мемориальных доски погибшим землякам.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 455 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.40 мск 6 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1855 жителей юга России, в том числе 1017 жителей СКФО и 838 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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