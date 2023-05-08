Чиновники изменили планы празднования Дня победы на юге России

08 мая 2023, 18:44

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Власти регионов и городов СКФО и ЮФО сократили программу празднования Дня победы, отказавшись от некоторых массовых мероприятий. Военный парад в Новочеркасске отменен по решению военных, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов СКФО и ЮФО анонсировали военные парады 9 мая в восьми городах: Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Моздоке, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Кубани пообещал провести эту акцию в школах, а в Волгоградской области и Дагестане власти намерены разместить портреты участников войны на машинах и в окнах домов.

С 3 по 7 мая власти по меньшей мере трех городов Ставрополья (Невинномысска, Кисловодска и Ессентуков) отменили массовые мероприятия по случаю Дня победы, объяснив это заботой о безопасности горожан. Это произошло после того, как в ночь на 3 мая около московского Кремля были сбиты два беспилотника. Пресс-служба президента России расценила полет этих беспилотников как попытку "киевского режима" совершить покушение на Владимира Путина, говорится в публикации, размещенной 3 мая на сайте Кремля.

В Новочеркасске отменены планы провести военный парад, сообщил 5 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске. В Ростове-на-Дону парад состоится", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом в Таганроге отменены запланированные на сегодня городские мероприятия, посвященные Дню Победы. "Это связано с погодными условиями", - пояснила сегодня мэрия города в своем телеграм-канале.

Во Владикавказе празднование Дня победы пройдёт без культурно-массовой программы в связи с усилением мер безопасности. Однако, по словам начальника управления культуры мэрии Руслана Марзоева, в итоговый план празднования вошли парад победы и салют, сообщило 4 мая "Основа".

Администрация главы и правительства Северной Осетии, ранее в своем телеграм-канале анонсировавшая военные парады во Владикавказе и Моздоке, 8 мая сообщила, что военный парад пройдет во Владикавказе. "9 мая в 10:00 во Владикавказе пройдет традиционный военный парад. Массовые народные гуляния в этот день отменены", - говорится в публикации. Пройдет ли парад в Моздоке, администрация не уточнила.

В Волгограде 9 мая пройдут военный парад, а также автопробег, военно-историческая реконструкция и праздничный концерт, сообщило 7 мая V1.ru.

В Ставрополе, согласно сообщению мэрии, в параде 9 мая примут участие около 1,5 тысячи человек и более 30 единиц техники. Также в городе запланированы концерты и мастер-классы, сообщило 7 мая 1777.ru.

В Дагестане запланированы "фестивали, концерты, акции, музыкально-театрализованные представления на разных площадках" городов и районов – в частности, в Махачкале, Дербенте и Избербаше, сообщило сегодня в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

Парады в Каспийске и Новороссийске по-прежнему планируется провести, пишет "Коммерсант".

В Черкесске 9 мая на главной площади состоится праздничный митинг. Также в городе планируются концерты и салют, сообщает сегодня РИА "Карачаево-Черкесия".

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение не проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествие 9 мая, сообщил 18 апреля глава республики Казбек Коков. Другие праздничные мероприятия "пройдут в различных форматах, включая онлайн, в помещениях и на иных объектах, позволяющих обеспечить необходимые меры безопасности", пояснил он в своем телеграм-канале.

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