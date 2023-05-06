Депутаты ПАСЕ призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

06 мая 2023, 06:21

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40 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали декларацию с требованием к Азербайджану обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору людей и товаров.

Как писал "Кавказский узел", дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. 28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха заявили, что несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным. Карабахские активисты потребовали убрать пропускной пункт Азербайджана из Лачинского коридора и обеспечить контроль миротворцев на дороге.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла 5 мая декларацию с требованием к Азербайджану разблокировать Лачинский коридор. Она опубликована на сайте ПАСЕ. Авторов декларации, именуемой "Азербайджан должен открыть Лачинский коридор" ("Azerbaijan must open the Lachin Corridor"), является представитель Армении Рубен Рубинян. Подписали ее 40 парламентариев.

В декларации говорится, что "23 апреля 2023 года Азербайджан в одностороннем порядке установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, грубо нарушив Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года". Эти действия названы "тревожащими", так как Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.

"Мы настоятельно призываем Азербайджан выполнить имеющее обязательную силу решение Международного суда, который обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также временные меры, указанные Азербайджану Европейским судом по правам человека", - говорится в декларации, автор которой также потребовал "немедленно прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора и срочно восстановить передвижение людей и товаров".

Кроме того, в декларации также имеется призыв к Совету Европу "действовать решительно для защиты прав человека народа Нагорного Карабаха".

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