03 мая 2023, 00:17

Полковник Росгвардии осужден в Ростове-на-Дону за распространение фейков об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гражданина Украины, полковника Росгвардии Валерия Котовича к шести годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации. Полковник вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2022 года стало известно, что военнослужащий Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии. 8 ноября 2022 года суд отказался изменить меру пресечения полковнику Росгвардии Котовичу, мотивируя это тем, что у него за границей есть родственники. Защита Котовича пояснила, что речь идет об Украине. В январе Южный окружной военный суд отказался отпустить из-под стражи Котовича.

Бывшего росгвардейца Валерия Котовича суд приговорил к шести годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщил 2 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии полковника Валерия Котовича виновным в распространении недостоверной информации о действиях о российской армии. Приговором суда, помимо заключения, Котович лишен звания полковника, ему вынесен запрет занимать определенные должности на протяжении трех лет, сообщил 2 мая "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы России. В суде начальник центра материально-технического обеспечения Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала военной операции на Украине у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. По их словам, подчиненные докладывали им, что он неодобрительно высказывался о действиях российской армии на Украине, однако лично они от Котовича подобных высказываний не слышали, говорится в публикации.

Полковник в суде не признал вину. Прокурор просил назначить обвиняемому девять лет колонии, защита настаивала на необходимости прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления. 

Приговор Котовичу вынесен по частям статьи 207.3 УК РФ о распространении фейков с использованием служебного положения и по мотивам политической, национальной, идеологической ненависти. Защита подала апелляцию на приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

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Примечание:

"Дело Максима Рачкова дошло до суда", "Суд отказался ужесточить приговор врачу из Сочи по делу о фейках", "Защита заявила о нарушениях в деле журналистки Беллы Насибян".

Автор: "Кавказский узел"

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