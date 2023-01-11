Суд продлил арест ростовскому военному Котовичу

11 января 2023, 04:40

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Южный окружной военный суд отказался отпустить из-под стражи полковника Росгвардии Валерия Котовича, обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно, что военнослужащий Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии. 8 ноября 2022 года суд отказался изменить меру пресечения Котовичу, мотивируя это тем, что у него за границей есть родственники. Защита Котовича пояснила, что речь идет об Украине.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей полковника Валерия Котовича под арестом, пишут 10 января "Кавказ.Реалии"*.

Решение о продлении ареста сначала принял Ростовский гарнизонный военный суд, Южный окружной военный суд оставил его в силе. Постановление опубликовано на сайте суда 9 января.

В суде военный и его защита настаивали, что Котович не может покинуть Россию из-за отсутствия права выезда за границу, а также не поддерживает контакты с родственниками и бывшими сослуживцами, проживающими на Украине. Также защита указала, что полковник имеет ряд заболеваний, ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также воспитывает двоих детей, говорится в решении суда.

Прокурор, однако, счел приведенные защитой доводы необоснованными. Суд также счел, что "обвиняемый, находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности может скрыться от органов предварительного следствия [...], где имеет родственные связи, а также может оказать давление на свидетелей, которые являлись его подчиненными". Он принял решение оставить решение о продлении срока содержания под стражей в отношении Котовича без изменения.

Рассмотрение дела Котовича по существу продолжится 15 января.

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