11 января 2023, 04:40

Суд продлил арест ростовскому военному Котовичу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южный окружной военный суд отказался отпустить из-под стражи полковника Росгвардии Валерия Котовича, обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно, что военнослужащий Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии. 8 ноября 2022 года суд отказался изменить меру пресечения Котовичу, мотивируя это тем, что у него за границей есть родственники. Защита Котовича пояснила, что речь идет об Украине.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей полковника Валерия Котовича под арестом, пишут 10 января "Кавказ.Реалии"*.

Решение о продлении ареста сначала принял Ростовский гарнизонный военный суд, Южный окружной военный суд оставил его в силе. Постановление опубликовано на сайте суда 9 января.

В суде военный и его защита настаивали, что Котович не может покинуть Россию из-за отсутствия права выезда за границу, а также не поддерживает контакты с родственниками и бывшими сослуживцами, проживающими на Украине. Также защита указала, что полковник имеет ряд заболеваний, ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также воспитывает двоих детей, говорится в решении суда.

Прокурор, однако, счел приведенные защитой доводы необоснованными. Суд также счел, что "обвиняемый, находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности может скрыться от органов предварительного следствия [...], где имеет родственные связи, а также может оказать давление на свидетелей, которые являлись его подчиненными". Он принял решение оставить решение о продлении срока содержания под стражей в отношении Котовича без изменения.

Рассмотрение дела Котовича по существу продолжится 15 января.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию",  "Третье дело о фейках возбуждено против главреда "Фортанги", "Ростовчанин арестован по делу о фейках про российскую армию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 января 2023, 03:41

11 января 2023, 02:42

  • Экспертиза не нашла экстремизма в статьях Абдулмумина Гаджиева

    На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были озвучены результаты экспертизы статьей, написанных Гаджиевым для издания "Черновик". В статьях отсутствуют призывы к свержению власти, нарушению территориальной целостности России и терроризму, отметили эксперты.

11 января 2023, 01:44

11 января 2023, 00:46

11 января 2023, 00:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи