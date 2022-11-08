08 ноября 2022, 19:47

Ростовскому военному отказано в освобождении из-под стражи из-за родственников на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд отказался изменить меру пресечения арестованному ранее по делу о фейках про военных полковнику Росгвардии Валерию Котовичу, мотивировав это тем, что у него за границей есть родственники. Защита Котовича пояснила, что речь идет об Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно, что военнослужащий Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии.

Суд отказал в изменении меры пресечения военнослужащему Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии полковнику Валерию Котовичу. Суд сослался на слова Котовича, что у него есть родственники на территории иностранного государства. И на этом основании сохранил в качестве меры пресечения содержание под стражей, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Защита военнослужащего в апелляции отметила, что Котович имеет постоянное место жительство, что у него двое несовершеннолетних детей, положительная характеристика по службе и ряд хронических заболеваний.

По словам адвоката, в отмене содержания под стражей Котовичу было отказано из-за наличия родственников на Украине.

Адвокат также отметил, что следствие не указало, какие именно лица, проживающие на Украине, имеют связи с Котовичем. Также нет доказательств, что он имеет возможность выехать в эту страну, так как у него изъяты "заграничный" и "внутренний" паспорта гражданина России, сообщило издание.

Напомним, ранее правозащитник Павел Чиков подчеркнул, что Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военными, которые были обвинены по статье о фейках про армию.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию",  "Третье дело о фейках возбуждено против главреда "Фортанги"", "Ростовчанин арестован по делу о фейках про российскую армию".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 ноября 2022, 18:54

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