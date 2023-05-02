Тренер из Сумгаита арестован по делу о смерти ребенка

02 мая 2023, 19:52

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Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов, обвиняемый в причинении смертельной травмы семилетнему мальчику во время занятий, арестован на четыре месяца.

29 апреля в прокуратуру поступила информация о смерти в городской больнице семилетнего мальчика. В ходе предварительного расследования было установлено, что ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, полученными во время занятий по дзю-до в одной из школ Сумгаита. У следователей возникли "обоснованные подозрения" в том, что тренирующий детей по дзюдо и самбо 28-летний Мехман Халилов нанес ребенку во время занятий травмы, которые оказались смертельными, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Сумгаитской прокуратуре.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (статья 126.3 УК Азербайджана предусматривает от девяти до 12 лет лишения свободы). Халилов был задержан в качестве подозреваемого, ему было предъявлено обвинение по указанной статье и сегодня Сумгаитский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Мальчик был доставлен в больницу 29 апреля в 18.50 (17.50 мск) и сразу же был переведен из красной зоны отделения скорой помощи в реанимацию, сообщил Сумгаитский медицинский центр. "У него наблюдалось расстройство сознания. Больной был осмотрен дежурным хирургом и травматологом. При осмотре на верхней трети обоих плеч были отмечены обширные, а в области спины и на обеих нижних конечностях - гематомы различной величины", - говорится в сообщении медцентра, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Пациенту были назначены общий анализ крови, коагулограмма и другие анализы. Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов. "Несмотря на реанимационные мероприятия, около 19:50 пациент скончался. О происшествии сообщили в полицию. Тело было направлено на вскрытие в Сумгаитский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии", - отметили в Сумгаитском медцентре.

После вскрытия был установлен посмертный эпикриз: "черепно-мозговая травма, неуточненная кома, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность", указано в сообщении.

В интернете также появились кадры избиения тренером ребенка. Как следует из видео, опубликованного на сайте caliber.az, тренер поднял ребенка, который сидел на ковре, за волосы и ударил его, мальчик упал. После этого мужчина еще несколько раз поднимал его, в том числе за уши и волосы, и бил, в частности, бил ногами лежащего на ковре ребенка. Из видео следует, что уже после первого удара ребенок не мог самостоятельно стоять и падал.

Халилов является бронзовым призером по самбо вторых Европейских игр 2019 года и призером других международных соревнований.

"Кавказский узел" также писал, что 4 сентября 2022 года силовики задержали директора логопедического реабилитационного центра "Мехнур", психолога и помощника директора учреждения, на следующий день суд отправил их под домашний арест. Поводом для задержания стали распространенные в соцсетях кадры, на которых видно, как сотрудницы центра бьют своих воспитанников, хватают их за волосы, швыряют на пол. Сотрудницам центра предъявлены обвинения по статье об истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Статьи Уголовного кодекса, которые вменяются женщинам, предусматривают наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, пояснили в Низаминском районном управлении полиции. Правозащитники заявили, что государство должно усилить контроль за частными детскими учреждениями, в частности, центр "Мехнур" работал без лицензии.

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