Скандал с истязанием детей указал на недостаток контроля за детскими учреждениями в Азербайджане

07 сентября 2022, 23:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители детей, подвергшихся истязаниям в логопедическом реабилитационном центре "Мехнур", потребовали от правоохранительных органов наказать виновных. Центр "Мехнур" работал без лицензии, государство должно усилить контроль за частными детскими учреждениями, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября суд в Баку отправил под домашний арест директора и двух сотрудниц логопедического реабилитационного центра "Мехнур". Сотрудницам центра предъявлены обвинения по статье об истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Статьи уголовного кодекса, которые вменяются женщинам, предусматривают наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, пояснили в Низаминском районном управлении полиции.

4 сентября силовики задержали директора логопедического реабилитационного центра "Мехнур" в Баку, где, по версии следствия, сотрудники учреждения избили воспитанников. Ранее в этот же день стало известно, что были задержаны психолог логопедического центра Айтадж Кязымлы и помощник директора учреждения Сабина Алиярбейли. Сотрудницы "Мехнур" обвиняются в применении насилия к детям. Поводом для задержания стали распространенные в соцсетях кадры, на которых видно, как сотрудницы центра бьют своих воспитанников, хватают их за волосы, швыряют на пол.

Группа родителей, дети которых подверглись истязаниям в логопедическом реабилитационном центре "Мехнур", 6 сентября собрались у здания управления полиции Низаминского района Баку, требуя наказать сотрудников центра. Родители также потребовали вернуть им заплаченные учреждению деньги.

Сын Мурада Имамвердиева болен аутизмом, реабилитационный центр он посещал три года. Отец ребенка неоднократно видел следы избиений на теле ребенка, укусы, травмы на шее, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "И всегда воспитатели врали, что ребенок упал или получил повреждения во время игр", - добавил Имамвердиев. Он заверил, что следы повреждений на теле ребенка зафиксированы на фото и видео.

Мать другого ребенка Парвана Алиева, по ее словам, также видела шрам, кровоподтеки на теле ребенка, за ухом. Воспитатели не могли объяснить откуда эти следы, сказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла". После публикации видео родители поняли, что детей избивали. «Мы до сих пор в шоке, много дней не можем спать. Как можно издеваться на больными детьми, которых родители им доверили?» - возмутилась женщина.

Сотрудники центра избивали детей в коридоре заведения, где нет камер, заявила корреспонденту "Кавказского узла" еще одна мать пострадавшего ребенка Сабина Гасымова. В течение первых трех месяцев посещения центра ее ребенком следов насилия не было, поскольку она следила за его лечением, отметила Гасымова. "Платили 15 манат за день «лечения»", - указала она.

Обвиняемые раскаиваются в содеянном, заверил корреспондента "Кавказского узла" глава азербайджанского "Комитета против пыток" Турал Гусейнов. "Мы в воскресенье проводили мониторинг ИВС и встретились, в том числе с сотрудницами центра "Мехунр". Они заявили, что сожалеют о произошедшем", - рассказал правозащитник. На кадрах, где видна директор учреждения Нурана Гаджизаде, с ее слов, запечатлен момент, когда она "стригла ногти ребенку", добавил Гусейнов.

На распространенном в Youtube видео видно, как две молодые женщины истязают на полу двух детей. Одна из женщин повторяет требование к ребенку прекратить плакать. Происходящее на видео не похоже на процедуру подстригания ногтей. В комментариях под видео жители Азербайджана осыпают проклятиями истязателей.

Правозащитник указала на непрозрачность работы частных центров

С жалобами в полицию обратились 15 семей, дети которых посещали "Мехнур", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Союза детей Азербайджана" Кямаля Агазаде, распространившая в соцсетях скандальный видеоролик. Все они обвиняют воспитателей в избиениях детей и говорят, что видели следы побоев, но сотрудники каждый раз находили объяснения этим травмам, рассказала Агазаде. Она уверена, что детей истязали задержанные три женщины, наказания которых требуют от полиции родители. Все дети находятся сейчас в семьях, медицинская помощь им не понадобилась, заверила правозащитник.

"Скорее, можно говорить о тяжелом состоянии родителей, которые винят себя в недосмотре и игнорировании явных признаков избиений. Родители должны внимательно наблюдать за детьми. Не умеющие разговаривать дети показывают свое состояние жестами, поведением. Прежде чем доверять их подобным заведениям, родителям надо проверять качество работы, дипломы персонала подобных центров», - заявила Агазаде.

Она затруднилась ответить, сколько частных центров помощи больным детям действует в стране. Владельцы таких заведений зачастую не регистрируют свой бизнес, чтобы не платить налоги, пояснила Агазаде.

"Частные детские сады контролируются министерством образования и науки, частные реабилитационные центры действуют под контролем агентства социальных услуг министерства труда и социального обеспечения. То, что случилось в центре "Мехнур", указывает на плохой контроль за этими учреждениями со стороны названных госведомств. Необходимо усилить контроль государства и прекратить практику нелицензионной работы частных центров лечения, воспитания и другой помощи детям. Персонал таких центров должен контролироваться государством, эти люди не могут заниматься с детьми, не имея профессионального образования и без прохождения тренингов и курсов повышения квалификации", - констатировала председатель "Союза детей Азербайджана".

По ее словам, инцидент в центре "Мехнур" - не первый случай избиения детей в частном учреждении: несколько лет назад были выявлены факты насилия в социальном убежище, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, руководитель учреждения понес наказание.

У центра "Мехнур" нет лицензии, так как этот вид деятельности в Азербайджане не требует лицензирования, заявил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Фариз Намазлы. "Компании достаточно пройти регистрацию в министерстве налогов, получить индивидуальный налоговый номер и приступить к работе", - пояснил он.

Чиновники пообещали проверить работу детских учреждений

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев распорядился установить в детских садах видеокамеры для контроля за работой этих учреждений. "Установка камер в детсадах будет эффективна в предотвращении неприятных ситуаций", - сказано в ответе министра на запрос "Кавказского узла".

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился в правительство с просьбой разрешить провести мониторинг в детских садах, яслях и реабилитационных учреждениях, сообщили "Кавказскому узлу" в Госкомитете. "Из-за пандемических мероприятий в Азербайджане проведение контрольных проверок государственными органами временно запрещено", - говорится в ответе ведомства на журналистский запрос.

Рабочая группа по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства здравоохранения изучила видеозапись из центра "Мехнур", результаты расследования после его завершения будут сообщены общественности, заверили в Минздраве. Ведомство отметило, что в рабочую группу вошли также представители МВД, Генпрокуратуры, Госкомитета по делам семьи, женщин и детей, различных неправительственных организаций.

Сейчас детский центр "Мехнур" опечатан следователями, работа в нем прекращена, на телефонные звонки в учреждении не отвечают. В правоохранительных органах отказались от комментариев "Кавказскому узлу", сославшись на тайну следствия. Связаться с семьями обвиняемых и их адвокатами корреспонденту пока не удалось.

В 2021 году в интернете был размещен рекламный ролик "Мехнур", где директор логопедического и реабилитационного центра Нурана Гаджизаде обещает заниматься дошкольным воспитанием и реабилитацией больных детей, развивать у них навыки речи. На заднем плане сотрудница центра делает ребенку массаж лица. Директор выступает на фоне стены, увешанной многочисленными дипломами и прочими документами центра. В Баку действуют три филиала центра "Мехнур", еще один работает в поселке Хырдалан, недалеко от столицы Азербайджана.

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