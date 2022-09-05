После видео с избиением детей задержана директор учреждения в Баку

05 сентября 2022, 09:48

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Силовики задержали директора логопедического реабилитационного центра "Мехнур" в Баку, где, по версии следствия, сотрудники учреждения избили воспитанников.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября стало известно, что силовики задержали в Баку психолога логопедического реабилитационного центра "Мехнур" Айтадж Кязымлы и помощника директора центра Сабину Алиярбейли, которые обвиняются в применении насилия к воспитанникам. Поводом для задержания стали распространенные в соцсетях кадры, на которых сотрудники центра применяют насилие в отношении воспитанников - бьют их, хватают за волосы, кидают оземь.

Заинтересовавшие силовиков кадры были сделаны за несколько дней до размещения в соцсетях в центре логопедической и психологической реабилитации "Мехнур", который находится в Низаминском районе Баку, сообщил председатель Союза детей Азербайджана Кямаль Агазаде. В отношении задержанных сотрудниц центра возбуждено уголовное дело по статье о пытках - 133 УК Азербайджана, проинформировало министерство внутренних дел.

Директор логопедического реабилитационного центра Mehnur Нурана Гаджизаде задержана полицией и помещена в изолятор временного содержания Низаминского района, сообщило издание Vesti.az 4 сентября.

Гаджизаде и двух ее коллег, находящихся в ИВС, уже посетили председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов и его заместитель Эльчин Ширинов, передало издание АПА.

Сотрудники центра признались в содеянном, указало издание Report. "С задержанными были проведены воспитательные беседы, и им было разъяснено, что насилие в отношении детей недопустимо. В комитете добавили, что общее состояние каждого из задержанных нормальное, условия содержания в порядке, и претензий по этому поводу у них нет", - сказано в публикации.

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