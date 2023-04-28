28 апреля 2023, 14:59

Обжалован отказ оправдать азербайджанского оппозиционера Керимли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Верховный суд Азербайджана подана жалоба на отказ апелляционной инстанции оправдать приговор Пюнхану Керимли, осужденному на пять лет колонии по обвинению в хранении наркотиков, сообщили отец и адвокат оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", член Партии народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года на родину из Германии, в июле 2022 года был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. В октябре апелляционный суд частично удовлетворил жалобу на приговор Керимли, сократив срок его наказания на один год, до пяти лет лишения свободы. Защита заявляла об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и требовала оправдать его, но суд не провел объективное расследование, указал адвокат Джавад Джавадов.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Сам Пюнхан Керимли заявлял, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против "произвола в Азербайджане".

В Верховный суд Азербайджана подана кассационная жалоба защиты Пюнхана Керимли на приговор, ее рассмотрение намечено на 2 мая, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Вахид Керимов.

"Мой сын абсолютно невиновен. Наркотики ему подложили. В полиции его пытали. Там ему связали руки и ноги, повалили на пол и били. Ему сказали, что-либо ты должен признаться в торговле наркотиками, либо ты вообще «исчезнешь». Самое абсурдное в том, что его задержали при выходе из налогового департамента. Пойдет ли человек с наркотиками в режимное государственное учреждение?" - сказал Вахид Керимов.

По его словам, в результате длительного тюремного заключения и последствий побоев у активиста нарушена нервная система. "Пюнхан стал очень нервным. По любому пустяку или вообще без причины он выходит из себя. В такие моменты он начинает бить руками себя по голове, или по столу, стенам. Ему иногда дают какие-то успокоительные таблетки, они имеют кратковременный эффект. Но это не является лечением болезни. В тюремных условиях и не может быть эффективного лечения. Мы надеемся, что Верховный суд освободит его и он сможет восстановить свое здоровье. В Верховном суде сейчас новый, молодой председатель. Мы надеемся, что Верховный суд примет справедливое решение", - сказал Керимов.

Защита в кассационной жалобе просит прекратить дело по оправдательным основаниям, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Джавад Джавадов. "В деле нет достоверных доказательств вины Керимли. Он арестован только на основе утверждений и свидетельских показаний сотрудников полиции. При этом следствие не потрудилось выяснить, где Керимли приобрел наркотики, как он их собирался продавать. Наши ходатайства в суде первой инстанции игнорировались, а апелляционный суд лишь частично удовлетворил жалобу", - сказал адвокат, отметив, что защита уже направила в ЕСПЧ жалобу на арест Пюнхана Керимли.

Сотрудник Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что 2 мая состоится рассмотрение кассационной жалобы Керимли.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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