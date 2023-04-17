17 апреля 2023, 17:22

Оставлен в силе приговор уроженцу Дагестана за помощь участнику ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор уроженцу Дагестана Абдуле Акаеву, осужденному за финансирование терроризма. Акаев перечислял деньги брату, не зная о его причастности к террористической организации, указала защита.

Верховный суд России не удовлетворил жалобу уроженца Дагестана Абдулы Акаева на приговор Центрального окружного военного суда, который назначил Акаеву девять лет колонии по делу о содействии террористической деятельности.

Акаев был признан виновным в финансировании терроризма после того, как перевел деньги своему брату, который, как считает следствие, был участником террористической организации "Исламское государство"*.

Сам Акаев настаивает, что на перечисленные им деньги брат должен был приобрести лекарства для лечения страдающей от онкологического заболевания жены, которая проживает в Турции, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Согласно кассационной жалобе защиты, свидетели подтвердили неосведомленность Акаева об участии его брата в деятельности ИГ*, и в деле отсутствуют доказательства такого участия.

"Содержанием переписки между братьями подтверждена версия осужденного о том, что переданные им деньги предназначались родственнице… По мнению защитника, судом искажены показания свидетеля об обстоятельствах дела, а приговор постановлен на недопустимых доказательствах", – процитировало издание кассационную жалобу.

Однако Верховный суд счел, что защита не предоставила доказательств невиновности Акаева и фальсификации обвинения, поэтому оставил в силе приговор Центрального окружного военного суда, говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда, рассмотрение кассационной жалобы состоялось 13 апреля 2023 года, а приговор был вынесен 21 апреля 2022 года Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге.

Рассмотрение апелляционной жалобы Акаева состоялось 22 августа 2022 года в апелляционном военном суде, приговор был оставлен без изменения, указано в тексте кассационного определения, опубликованного на сайте Верховного суда.

Согласно документу, Акаев был осужден за содействие террористической деятельности "в форме финансирования терроризма", совершенное им 27 ноября 2018 года в Новом Уренгое. Адвокат просил отменить приговор и апелляционное определение и направить дело на на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на неё, выслушав стороны, судебная коллегия находит решения судов в отношении Акаева законными, обоснованными и справедливыми", - поясняется в определении отказ изменить приговор Акаеву.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам", "Житель Ставрополя осужден по делу о вербовке в ИГ*", "Уроженка Кубани сочла местью силовиков дело о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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