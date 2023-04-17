Оставлен в силе приговор уроженцу Дагестана за помощь участнику ИГ*

17 апреля 2023, 17:22

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Кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор уроженцу Дагестана Абдуле Акаеву, осужденному за финансирование терроризма. Акаев перечислял деньги брату, не зная о его причастности к террористической организации, указала защита.

Верховный суд России не удовлетворил жалобу уроженца Дагестана Абдулы Акаева на приговор Центрального окружного военного суда, который назначил Акаеву девять лет колонии по делу о содействии террористической деятельности.

Акаев был признан виновным в финансировании терроризма после того, как перевел деньги своему брату, который, как считает следствие, был участником террористической организации "Исламское государство"*.

Сам Акаев настаивает, что на перечисленные им деньги брат должен был приобрести лекарства для лечения страдающей от онкологического заболевания жены, которая проживает в Турции, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Согласно кассационной жалобе защиты, свидетели подтвердили неосведомленность Акаева об участии его брата в деятельности ИГ*, и в деле отсутствуют доказательства такого участия.

"Содержанием переписки между братьями подтверждена версия осужденного о том, что переданные им деньги предназначались родственнице… По мнению защитника, судом искажены показания свидетеля об обстоятельствах дела, а приговор постановлен на недопустимых доказательствах", – процитировало издание кассационную жалобу.

Однако Верховный суд счел, что защита не предоставила доказательств невиновности Акаева и фальсификации обвинения, поэтому оставил в силе приговор Центрального окружного военного суда, говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда, рассмотрение кассационной жалобы состоялось 13 апреля 2023 года, а приговор был вынесен 21 апреля 2022 года Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге.

Рассмотрение апелляционной жалобы Акаева состоялось 22 августа 2022 года в апелляционном военном суде, приговор был оставлен без изменения, указано в тексте кассационного определения, опубликованного на сайте Верховного суда.

Согласно документу, Акаев был осужден за содействие террористической деятельности "в форме финансирования терроризма", совершенное им 27 ноября 2018 года в Новом Уренгое. Адвокат просил отменить приговор и апелляционное определение и направить дело на на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на неё, выслушав стороны, судебная коллегия находит решения судов в отношении Акаева законными, обоснованными и справедливыми", - поясняется в определении отказ изменить приговор Акаеву.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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