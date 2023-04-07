Жительница Карачаево-Черкесии арестована по делу о вербовке в "СССР"*

07 апреля 2023, 07:42

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60-летняя жительница Карачаевского района, считающая себя гражданкой СССР, заключена под стражу по обвинению в вербовке в экстремистскую организацию, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля Следком сообщил о завершении расследования двух уголовных дел жителей Дагестана, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"*. Еще одна сторонница "СССР" Лариса Бачиева была задержана в Белгороде и доставлена в Махачкалу, где суд постановил арестовать ее на два месяца.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

Заключена под стражу жительница Карачаевского района, обвиняемая по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ (склонение и вербовка лица в деятельность экстремистской организации), сообщило 6 апреля управление СКР по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, 60-летняя женщина знала, что межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси» (другие наименования: «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») запрещено судом как экстремистская организация, но, считая себя гражданкой СССР, "не признавала существования Российской Федерации и действующего на ее территории законодательства".

"Экстремистская деятельность фигурантки уголовного дела была пресечена оперативниками УФСБ России по КЧР. Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел по месту жительства обвиняемой, ее родственников проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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